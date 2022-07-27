Израиль отправит делегацию в Россию для обсуждения ситуации с «Сохнутом»

Израильская делегация отправится в Россию 27 июля для обсуждения ситуации с «Сохнутом»

Израильская делегация отправится в Россию вечером в среду, 27 июля, чтобы обсудить ситуацию с агентством «Сохнут». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию правительства еврейского государства.

«По заданию премьер-министра [Израиля] Яира Лапида и в координации с властями России израильская делегация отправится в Москву сегодня вечером (в среду, 27 июля 2022 года) и проведет встречи с компетентными должностными лицами в России», — сказано в сообщении.

21 июля Минюст России поручил Басманному суду Москвы ликвидировать агентство «Сохнут» без объяснения причин. Предварительное слушание по делу назначили на 28 июля. В свою очередь, израильский премьер-министр Яир Лапид поручил создать специальную комиссию для переговоров с Россией о продолжении деятельности организации и пообещал, что закрытие агентства повлечет за собой политические последствия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не проецировать ситуацию вокруг агентства «Сохнут» на все отношения Тель-Авива и Москвы. К данной ситуации необходимо относиться очень аккуратно, подчеркнул пресс-секретарь президента России. Со своей стороны Израиль выразил готовность к диалогу по вопросам работы агентства.