Названо препятствие на пути Джонсона к посту генсека НАТО

Политолог Калачев заявил, что крупные страны ЕС помешают Джонсону стать генсеком НАТО

Кандидатуру бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на пост генерального секретаря НАТО заблокируют, поскольку он не является консенсусной фигурой для альянса. Препятствием на пути политика к этому посту, вероятно, станет одна из крупных стран ЕС, считает политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Своим мнением эксперт поделился в ходе разговора с «Лентой.ру».

Газета The Telegraph заявила ранее, что Джонсон может стать новым генеральным секретарем НАТО. Источники издания сообщили, что часть британских чиновников от Консервативной партии поддержали выдвижение Джонсона на должность генсека Североатлантического альянса. В частности, кандидатуру политика одобрили члены комитета по обороне Ричард Дракс и Марк Франсуа, а также бывший министр по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза (ЕС) Дэвид Джонс.

The Telegraph пишет, что в Вашингтоне рассматривают Джонсона на этот пост из-за его антироссийской позиции, а также из-за недоверия США к представителям стран ЕС. При этом отмечается, что для возможного назначения экс-премьера генсеком необходимо единогласное решение членов блока, на которое он не может рассчитывать. Так, собеседники газеты предрекли, что президент Франции Эммануэль Макрон не поддержит его кандидатуру.

Неудобная фигура

«Я считаю, что такая вероятность, безусловно, есть. Думаю, многие в НАТО приветствовали эту идею, но решения в НАТО принимаются консенсусом. Я больше чем уверен, что найдутся те, кто наложит вето на это решение», — высказался Калачев.

Джонсон мог бы стать харизматичным и ярким генсеком НАТО, отметил он. Говорить о том, что его предводительство над альянсом может стать опасным — бессмысленно, уверен эксперт. Он напомнил, что в НАТО все решения принимаются путем достижения полного согласия по обсуждаемому вопросу.

«Может ли генсек НАТО объявлять войну или заключать мир? Принимать единоличные решения? Нет, — указал Калачев. — Он может задавать тон, он может формировать планы и пересматривать стратегию и больше делать для продвижения НАТО как альянса, который сейчас обретает второе дыхание в связи с появлением новых вызовов, рисков и угроз. В чем может быть его опасность? В риторике? Да, его риторика может быть жесткой. Но между риторикой и действиями дистанция большого размера. Кого должна пугать риторика Джонсона, если он не является вершителем, определяющим действия НАТО».

Неоднозначная репутация Джонсона помешает ему стать новым генсеком НАТО, считает политолог. «Я бы все-таки считал, что не так велики у него шансы возглавить НАТО. Это не самая предпочтительная фигура. Но дело даже не в предпочтительности. Дело в том, что фигура должна быть консенсусная и, желательно, репутационно безупречная. При этом это должна быть фигура, которая не будет диктовать старым членам НАТО, что и как им делать. Кандидатуру его заблокирует кто-то из крупных стран, из старых членов альянса», — предположил эксперт.

7 июля Джонсон объявил о решении покинуть пост премьер-министра Британии. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства.

Нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга назначили в 2014-м сроком на пять лет. В 2019 году его полномочия продлили до октября 2022-го. На фоне конфликта вокруг Украины в марте было решено, что Столтенберг продолжит выполнять обязанности до 30 сентября 2023-го.