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Мужчина за бесценок купил на барахолке картину знаменитого художника

UPI: в США мужчина купил на блошином рынке картину Кита Бэнкстона за 125 долларов

Кадр: UTSA - The University of Texas at San Antonio / YouTube

В США университетский преподаватель за бесценок купил картину знаменитого художника на блошином рынке и передал ее музею на родине автора. Об этом сообщает UPI.

Уильям Пью, работающий в отделении кибербезопасности Техасского университета в Сан-Антонио, рассказал, что наткнулся на картину, когда копался в товарах на одной из барахолок. Мужчина решил, что работа, изображающая Еву и Змея-искусителя в Эдемском саду, может представлять ценность, и приобрел ее за 125 долларов (7,2 тысячи рублей).

Позже Пью провел небольшое исследование полотна и выяснил, что оно было написано в 1982 году и принадлежит кисти известного художника афроамериканского происхождения Кита Бэнкстона из штата Джорджия. Бэнкстон прожил всего 34 года и скончался в 1992 году.

Установив, что картина действительно представляет художественную ценность, Пью решил подарить ее Музею Табмена в городе Мейкон, штат Джорджия, который специализируется на экспонировании работ афроамериканских художников.

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Настоящая цена картины пока не определена, однако Пью не собирается отказываться от своего решения, даже если стоимость полотна окажется значительно выше той, которую он потратил. «Музей Табмен в Мейконе — идеальное место для это картины», — заявил преподаватель.

Ранее сообщалось, что историк искусств купил за бесценок картину, которая оказалась подлинником XVII века. Кристофер Райт заплатил 88 долларов (пять тысяч рублей) за шедевр известного фламандского живописца Антониса ван Дейка.

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Никита Савин
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