Купленная за бесценок картина оказалась шедевром за четыре миллиона рублей

Историк искусств Кристофер Райт купил за бесценок картину, которая оказалась шедевром известного фламандского живописца Антониса ван Дейка и оценивается в 54 тысячи долларов (четыре миллиона рублей). Об этом сообщает издание WION.

Райт решил, что полотно за 88 долларов (6,6 тысячи рублей) — это копия картины фламандского придворного художника ван Дейка, и купил ее. Позже оказалось, что это не копия, а подлинник полотна, написанного для короля Англии, Шотландии и Ирландии Карла I в XVII веке.

Когда историк искусств отнес картину главному хранителю отдела Европейского искусства в музее Ашмола в Оксфорде Колину Харрисону, чтобы получить второе мнение, тот предположил, что это картина авторства ван Дейка. Авторство выдала манера изображения рук модели. «Странным образом я не обращал на нее внимания. Это синдром сапожника без сапог. Так что коллекция историка искусств — самая незаметная», — сказал он.

В Институте искусства Курто в Лондоне подтвердили слова Харристона и сообщили Райту, что полотно было отреставрировано. «Теперь полотно выглядит великолепно. Мастерство художника позволяет нам предположить, что картина относилась к школе ван Дейка и была написана при его жизни и под его руководством», — говорится в отчете Курто.

Ранее сообщалось, что утерянный рисунок известного итальянского живописца Джованни Баттиста Тьеполо обнаружили на чердаке старинного дома недалеко от Таустера, графство Нортгемптоншир, Великобритания. Находку сделала женщина, чья семья владела особняком на протяжении 300 лет.