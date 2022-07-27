Оценена вероятность отказа Китая от сотрудничества с Россией из-за санкций

Аналитик Асафов назвал маловероятным прекращение сотрудничества Китая с Россией

Прекращение сотрудничества Китая с Россией и отказ от закупки энергоносителей является маловероятным даже в случае введения санкций США, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политический аналитик Александр Асафов. Он убежден, что это не свойственно китайской модели ведения бизнеса.

Пекин выступает против незаконных односторонних санкций и выражает решительный протест в связи с попытками США ввести рестрикции в отношении поставок российской нефти в Китай. Так отреагировал на предложение США к введению санкций против Китая за покупку энергоресурсов из РФ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Когда обсуждаются различные сделки и договоренности в духе нового прагматизма, все забывают, как именно Китай принимает решения и какой логикой руководствуется, — считает Асафов. — В отличие от США, Китай не меняет достигнутых договоренностей, они принимаются на десятилетия. И, раз уж сотрудничество между двумя нашими странами решено было развивать, от этого соглашения тоже не отойдут».

Аналитик считает, что опасения прекращения сотрудничества могут возникать только ввиду незнания специфики китайского бизнеса и подхода: решения там принимаются долго, потому что все возможные риски просчитываются заранее. И попытка Запада повлиять на договоренности с помощью санкционного давления встретит резкий ответа как со стороны китайского МИД, так и со стороны Министерства обороны, убежден Асафов.

«Конечно, теоретически, может случиться все, что угодно. В западных СМИ обсуждаются конспирологические теории о том, что на 20-м съезде Коммунистической партии Китая, которая пройдет в октябре, не продлят полномочия председателя Си Цзиньпина, и тогда, возможно, концепция развития на ближайшую пятилетку изменится. Но практически это маловероятно, потому что у Си Цзиньпина нет конкурентов», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Bloomberg писало, что американские сенаторы от Республиканской партии призвали ввести санкции против страхователей танкеров, перевозящих топливо из России в Китай. По мнению политиков, покупая российские энергоносители, Пекин поддерживает действия России на Украине.