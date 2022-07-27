Для обвиняемого в краже из самолета «Судного дня» запросили 4,5 года колонии

Прокурор запросил 4,5 года колонии для фигуранта дела о краже из самолета «Судного дня»

Прокурор запросил 4,5 года колонии строгого режима для жителя Таганрога Жоры Хачунца, обвиняемого по делу о краже авиационного оборудования из Ил-80 (самолета «Судного дня»). Об этом в среду, 27 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката фигуранта Ольгу Бояркину.

При этом защита считает, что Хачунца следует оправдать, так как «доказательств его вины нет».

О краже из самолета «Судного дня», стоявшего на аэродроме Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК), стало известно 7 декабря 2021 года. Тогда неизвестные вынесли из Ил-80 более 30 установленных на борту радиостанций. Самолет «Судного дня» находился в ТАНТК для плановых работ по модернизации. После их окончания основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали, однако воров это не остановило. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев преступников и следы обуви. В январе был арестован Хачунц. Его ДНК сравнивали со следами, обнаруженными в самолете.

По версии следствия, в декабре 2021 года мужчина с неустановленными сообщниками проник через аварийную дверь на борт воздушного судна, где демонтировал и похитил имущество. Сумма ущерба превысила 2,5 миллиона рублей.

Объединенная авиастроительная корпорация уточнила, что украденное оборудование оказалось второстепенным по важности. Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолета сразу по прибытии и хранилась в специальных помещениях.

С 1987 года было произведено четыре самолета Ил-80. Судно представляет собой воздушный командный пункт, имеет бортовые средства защиты от оружия массового поражения. Аппаратура, установленная на самолете, позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.