Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров высадил деревья в посольстве России в Эфиопии

Глава МИД России Лавров высадил деревья на территории посольства России в Эфиопии

Глава МИД России Сергей Лавров вместе со своим эфиопским коллегой Демеке Меконнен высадил деревья на территории российского посольства в африканской республике. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Под прицелом десятков камер министры высадили эндемическое для этого региона растение — можжевельник стройный. Таким образом Лавров поддержал инициативу правительства Эфиопии по озеленению страны. Отмечается, что по эфиопски дерево называется саса.

Эфиопия — последняя остановка в африканском турне российского министра. Ранее он посетил Египет, Республику Конго и Уганду.

Ранее сообщалось, что Лавров принял участие в кофейной церемонии совместно с эфиопским коллегой. По словам представителя МИД Марии Захаровой, вся церемония — это высшая форма признания, которую оказывают только самым уважаемым государственным гостям.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Группа Little Big отменила концерты в России
Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры для аренды в Москве
Зеленский вновь пригласил Штайнмайера на Украину
Лавров обвинил Запад в торможении зерновой сделки
Терапевт предупредила некоторых людей о риске внезапной смерти из-за спорта
Глава UFC объяснил выбор соперника для Петра Яна
На Украине урежут зарплату полицейским в регионах без боевых действий
Американские оборонные компании заявили о дефиците запчастей
В Херсоне заявили о восстановлении Антоновского моста
Сергей Пускепалис раскритиковал отказывающихся рожать женщин
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.