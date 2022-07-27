Лавров высадил деревья в посольстве России в Эфиопии

Глава МИД России Лавров высадил деревья на территории посольства России в Эфиопии

Глава МИД России Сергей Лавров вместе со своим эфиопским коллегой Демеке Меконнен высадил деревья на территории российского посольства в африканской республике. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Под прицелом десятков камер министры высадили эндемическое для этого региона растение — можжевельник стройный. Таким образом Лавров поддержал инициативу правительства Эфиопии по озеленению страны. Отмечается, что по эфиопски дерево называется саса.

Эфиопия — последняя остановка в африканском турне российского министра. Ранее он посетил Египет, Республику Конго и Уганду.

Ранее сообщалось, что Лавров принял участие в кофейной церемонии совместно с эфиопским коллегой. По словам представителя МИД Марии Захаровой, вся церемония — это высшая форма признания, которую оказывают только самым уважаемым государственным гостям.