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Лавров принял участие в кофейной церемонии в Эфиопии

Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в кофейной церемонии в Эфиопии

Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в кофейной церемонии совместно со своим эфиопским коллегой Демеке Меконненом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала видео церемонии в своем Telegram-канале.

В беседе с корреспондентом «Ленты.ру» представитель МИД Эфиопии пояснил, что скошенная зеленая трава, постеленная на полу, символизирует процветание и благополучие. Также церемония предполагала разрезание министрами хлеба. По словам представителя МИД, вся церемония — это высшая форма признания, которую оказывают только самым уважаемым государственным гостям.

Ранее Лавров заявил, что роль африканского континента в новой внешнеполитической стратегии России будет существенно повышена. «Это произошло бы независимо о того, что происходит на западном направлении», — сказал глава российского МИД на пресс-конференции с президентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени.

Анжелика Бережная
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