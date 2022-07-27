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Временная поверенная в делах Латвии вызвана в МИД России

МИД выразил протест временной поверенной в делах Латвии в связи с давлением на россиян

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Временная поверенная в делах Латвии была вызвана в МИД России, ей выражен протест в связи с давлением на россиян, прибывающих в республику. Об этом сообщил замдиректора департамента внешнеполитического ведомства Иван Нечаев, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что Даце Рутка была вызвана в российский МИД, где ей выразили протест из-за «провокационных действий латвийских правоохранительных органов, которые оказывают грубое давление на российских граждан» при въезде в страну. По его словам, от россиян требовали подписать бумагу о несогласии с политикой РФ.

Ранее директор консульского департамента Министерства иностранных дел России Иван Волынкин заявил, что Москва не исключает прекращения выдачи шенгенских виз россиянам на фоне действий западных стран. По его словам, сейчас фактически полностью приостановлено оформление виз россиянам Латвией, Литвой, Эстонией, Польшей и Чехией.

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Алина Гончарова
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