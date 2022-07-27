В ЛНР допустили наличие у ВСУ ракет дальностью в 300 километров

Помощник главы МВД ЛНР Киселев допустил наличие у ВСУ ракет дальностью в 300 километров

В Министерстве внутренних дел Луганской народной республики (МВД ЛНР) допустили возможность наличия у Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракет дальностью в 300 километров. Об этом в эфире Первого канала заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

По его словам, ракеты уже могли завезти, однако ВСУ пока что не решаются их использовать.

«По всей вероятности, на территорию Украины завезли ракеты большей дальности — это 300 километров. Но они (ВСУ — прим. «Ленты.ру») их еще не используют и не бьют. Видимо, ждут какого-то реванша, ждут какой-то команды из Вашингтона, чтобы использовать эти ракеты», — заявил Киселев.

Накануне в США сообщили, что отказываются поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS (Army Tactical Missile System) для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.