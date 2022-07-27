Тренера детской спортшколы в России задержали по подозрению в педофилии

Mash: главу Федерации мотоциклетного спорта Петербурга задержали по подозрению в педофилии

Председателя правления Федерации мотоциклетного спорта Петербурга, тренера детской спортивной школы задержали по подозрению в педофилии. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

По информации источника, специалист домогался подростка и угрожал применить к нему насилие. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Отмечается, что глава федерации уже дал признательные показания.

Как сообщает «Фонтанка», задержанный является представителем Петербурга в Федерации мотоциклетного спорта России и членом правления подразделения по Ленинградской области. На его счету победы в мотосоревнованиях.

В июне 2019 года бывший тренер английского «Саутгемптона» Боб Хиггинс был приговорен к тюремному заключению на срок 24 года и три месяца за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних спортсменов. От действий 66-летнего тренера пострадали 24 человека, большинство из которых занимались в академиях «Саутгемптона» и «Питерборо Юнайтед».