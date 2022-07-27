Обновление для Windows повредило принтеры

BleepingComputer: летнее обновление Windows сломало подключенные через USB принтеры

Печать документов на ряде компьютеров под управлением Windows стала невозможна из-за проблемных обновлений. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

По словам журналистов, после выхода серии летних апдейтов для Windows пользователи ПК пожаловались, что апдейты сломали их принтеры. Владельцы девайсов рассказали, что обновление повредило проводное соединение, из-за чего подключение офисных устройств по USB стало невозможно. Спустя некоторое время Microsoft отреагировала на проблему.

«Microsoft получила сообщения о проблемах, затрагивающих некоторые печатающие устройства, после установки обновлений Windows, выпущенных 28 июня (KB5014666) и позже», — рассказали специалисты корпорации. По словам инженеров, чаще всего о неполадках информировали пользователи различных версий Windows 10 и Windows Server.

После установки обновлений принтеры либо перестают реагировать на команды, либо выводят ошибки. Инженеры Microsoft пообещали разобраться и выпустить исправляющее обновление. Как отметили авторы материала, различные апдейты для Windows неоднократно нарушали работу офисного оборудования.

До выхода обновления энтузиасты рекомендовали попробовать удалить принтер из системы и заново подключить его. Также в интернете посоветовали соединить устройство с ПК по беспроводному каналу — если такая возможность присутствует.

В конце июля Microsoft отменила серию июньских обновлений, которые могли сломать меню «Пуск» и способствовать появлению других ошибок. Специалисты корпорации удалили проблемные апдейты и пообещали подготовить исправление.