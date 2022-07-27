Германия обвинила Россию в несоблюдении контрактов по поставкам газа

Кабмин ФРГ заявил о несоблюдении Россией контрактов по поставкам газа

Кабмин ФРГ не видит технических причин для сокращения поставок газа из России. Об этом заявила официальный представитель германского кабмина Кристина Хофман, передает ТАСС.

Берлин обвинил Россию в несоблюдении контрактов по поставкам. «Правительство приняло к сведению очередное сокращение поставок и тщательно наблюдает за ситуацией», — сказала она.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц счел Россию ненадежным поставщиком газа. По словам лидера ФРГ, заявления Москвы о сокращении поставок газа в Европу по техническим причинам неубедительны. «Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России», — отметил он.

В Германии ранее заявляли о том, что проблемы с турбиной служат лишь предлогом для ограничений по поставкам газа. В России, в свою очередь, последовательно настаивают на технических обоснованиях, а также указывают на необходимость получения документации.