Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Германия обвинила Россию в несоблюдении контрактов по поставкам газа

Кабмин ФРГ заявил о несоблюдении Россией контрактов по поставкам газа

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Кабмин ФРГ не видит технических причин для сокращения поставок газа из России. Об этом заявила официальный представитель германского кабмина Кристина Хофман, передает ТАСС.

Берлин обвинил Россию в несоблюдении контрактов по поставкам. «Правительство приняло к сведению очередное сокращение поставок и тщательно наблюдает за ситуацией», — сказала она.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц счел Россию ненадежным поставщиком газа. По словам лидера ФРГ, заявления Москвы о сокращении поставок газа в Европу по техническим причинам неубедительны. «Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России», — отметил он.

В Германии ранее заявляли о том, что проблемы с турбиной служат лишь предлогом для ограничений по поставкам газа. В России, в свою очередь, последовательно настаивают на технических обоснованиях, а также указывают на необходимость получения документации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Против Кара-Мурзы возбудили еще одно уголовное дело
Бывшую сотрудницу банка экстрадировали из Испании за многомиллионное хищение
Россиянин на мотоцикле с надписью «пей» вместо номера сбежал от ДПС и умер
Экстракт зеленого чая уменьшил воспаление кишечника
Настроение российских предпринимателей ухудшилось
Названы самые пострадавшие из-за оттока российских туристов страны Европы
Нарисовавшего букву Z члена команды России по Dota 2 не пустили на игру в США
Директор Шатунова вспомнил о реакции певца на суды с Разиным
В Москве предупредили об угрозе катастрофы из-за обстрелов АЭС Киевом
Стало известно о внебрачном сыне Пьера Нарцисса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.