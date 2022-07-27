Нетаньяху обвинил премьера и министра обороны Израиля в кризисе с Россией

Экс-премьер Израиля Нетаньяху: страна находится в разгаре опасного кризиса с Россией

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал действующие власти, обвинив их в том, что страна находится «в разгаре опасного кризиса с Россией». Об этом сообщает Канал N12.

В своей речи он отметил, что премьер страны Яир Лапид и глава израильского Минобороны Бени Ганц ставят под угрозу безопасность Израиля. Нетаньяху отметил, что Израиль на протяжении многих лет выстраивал «продуманные, сбалансированные и ответственные отношения с Россией».

«В последние дни я обеспокоен тем, что то, что мы строили годами, рушится прямо на наших глазах в последние недели. Это происходит из-за сочетания дилетантизма, безответственности и высокомерия», — заявил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ухудшение отношений с Израилем. Она отметила, что антироссийская позиция Израиля на фоне ситуации вокруг Украины вызвала сожаление Москвы. По словам Захаровой, заявления Тель-Авива по данному вопросу являются неконструктивными и необъективными.