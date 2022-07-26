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Захарова прокомментировала ухудшение отношений с Израилем

Захарова заявила, что антироссийская позиция Израиля по Украине вызвала сожаление Москвы

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Антироссийская позиция Израиля на фоне ситуации вокруг Украины вызвала сожаление Москвы, заявления Тель-Авива по данному вопросу являются неконструктивными и необъективными. Так ухудшение отношений двух государств прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Когда были даны со стороны руководства Израиля на разных уровнях антироссийские оценки, а они звучали именно так, и когда позиция была оформлена исключительно в проукраинскую сторону, причем не в плане украинского народа, а только поддержки киевского режима, и она была абсолютно созвучна странному и диковатому голосу Запада, — это действительно вызвало вопросы», — заявила дипломат.

Представитель отметила, что инициатива к ухудшению двухсторонних отношений исходила от Израиля, а не от российской стороны.

21 июля стало известно, что на фоне ухудшения отношений между странами Минюст России поручил Басманному суду Москвы ликвидировать агентство «Сохнут» без объяснения причин. Предварительное слушание по делу назначили на 28 июля.

Израильский премьер-министр Яир Лапид поручил специальную комиссию для переговоров с российскими властями о продолжении деятельности организации и пообещал, что закрытие агентства повлечет за собой политические последствия.

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Дмитрий Сотак
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