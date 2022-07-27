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В Роспотребнадзоре оценили необходимость возвращения ограничений из-за COVID-19

В РПН заявили об отсутствии необходимости возвращать федеральные ковидные ограничения

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock

Несмотря на фиксируемый рост заболеваемости COVID-19, в России нет необходимости возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне. Такую оценку «Ленте.ру» озвучила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она отметила, что новые подварианты омикрона вызывают заболевание, течение которого по тяжести почти сопоставимо с ОРВИ. «Поэтому резкий рост числа госпитализаций маловероятен», — считает Пшеничная.

В то же время специалист напомнила, что даже обыкновенная ОРВИ может иногда привести к осложнениям со стороны нижних дыхательных путей и закончиться пневмонией, поэтому все равно нужно бережно относиться к себе, своему здоровью и здоровью окружающих. При первых признаках недомогания россиянам все же рекомендуется использовать защитную маску.

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«В целом же необходимости в возобновлении ограничений на федеральном уровне нет. При этом рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и, конечно, по ревакцинации раз в полгода сохраняются», — резюмировала замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

По данным оперштаба на 27 июля, в России за прошедшие сутки выявили 9027 случаев заражения коронавирусом. Такие показатели впервые были зафиксированы в стране с апреля. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 18 554 036.

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Евгения Куликова
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