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Семейный отдых туристов на популярном курорте испортила вечеринка для взрослых

Express: туристам на Карибах пришлось переехать в номер с грызунами из-за вечеринки 18+

Фото: Martin Moxter / Global Look Press

Семье британских туристов пришлось отказаться от «отпуска мечты» в роскошной гостинице на карибском острове и переехать в номер с грызунами после того, как они случайно узнали о проведении 24-часовой вечеринки 18+ в их отеле. Об этом пишет Express.

Как рассказала мать семейства Керри Кокс, она с мужем и двумя детьми отправилась на отдых в популярный отель в Антигуа и Барбуда — путевка у местного британского туроператора обошлась ей в 18 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей). Тем не менее спустя несколько дней на курорте семья неожиданно узнала о запланированной в гостинице вечеринке для взрослых, о которой их никто не предупреждал во время покупки тура.

«Вы приезжаете на семейный курорт и рассчитываете на спокойный отдых. Круглосуточная неоновая вечеринка в купальниках с кучей выпивки в стиле Ибицы — это не то, что я ожидала от поездки. Моя работа как матери — защищать моих детей», — пожаловалась на испорченный отдых Кокс.

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Семье пришлось экстренно прервать отпуск — они согласились переехать в другой отель, который им также подобрал туроператор. По словам Кокс, на новом месте они столкнулись с ужасной антисанитарией: их номер «кишел грызунами и их фекалиями». В конце концов компания извинилась перед туристами за доставленные неудобства и пообещала переселить в гостиницу более высокой категории.

Ранее в июле авиакомпания British Airways испортила семье отпуск в Диснейленде, который обошелся им в 45 тысяч фунтов стерлингов (3,3 миллиона рублей) — во время перелета девять чемоданов туристов были утеряны. Отмечалось, что в багаже также находились жизненно важные медицинские препараты для детей.

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Дарья Рыбак
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