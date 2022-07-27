Названо возможное наказание для исписавших буквой Z более 100 машин в Воронеже

Юрист Воробьев: исписавшим буквой Z более 100 машин в Воронеже может грозить реальный срок

Исписавшим буквой Z более 100 машин, припаркованных во дворах Воронежа, может грозить реальный срок, если будет установлено, что правонарушение было совершено по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Об этом «Ленте.ру» рассказал юрист Василий Воробьев.

Порчу имущества в общественных местах в данном случае, скорее всего, квалифицируют как вандализм, считает юрист.

«Если мы говорим о части первой, то там максимум — ограничение свободы. Если это какие-то политические, идеологические, национальные мотивы, то это вторая часть этой статьи и вплоть до лишения свободы до трех лет. Если нельзя будет установить, что это было из-за какой-то ненависти или вражды, то есть, если они сами не признаются, то маловероятно, что будет какое-то реальное лишение свободы. Но, если будет выявлен человек, то хотя бы собственники смогут взыскать компенсацию за совершенное деяние», — поделился он.

Надписи появились на машинах в Воронеже минувшей ночью. Литеру Z на автомобили горожан нанесли красной краской.

Z называют символом специальной операции на Украине. Минобороны в марте объясняло, что данная буква на российской технике несет значение «За победу».

