Более 100 машин в российском городе исписали буквой Z
В Воронеже неизвестные исписали буквой Z более 100 машин, припаркованных во дворах. Снимки поврежденных авто опубликовали в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж».
По сведениям издания, надписи появились на машинах в российском городе минувшей ночью. Литеру Z на автомобили горожан нанесли красной краской.
Сотрудники правоохранительных органов пока никак не комментировали произошедшее.
Z называют символом специальной операции на Украине. Минобороны в марте объясняло, что данная буква на российской технике несет значение «За победу».
Ранее житель Ставрополя избил ногами написавшего Z на соседском заборе пенсионера. Пострадавший пожилой россиянин хотел предупредить о своем намерении и звонил в домофон. Когда пенсионер стал рисовать символ, неожиданно вышел сосед и набросился на него с кулаками.
Он повалил пожилого мужчину на землю, сорвал с него шапку и ею вытер букву Z. Пострадавший россиянин рассказал, что неадекватный сосед также атаковал и его жену.