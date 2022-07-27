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Более 100 машин в российском городе исписали буквой Z

В Воронеже неизвестные исписали буквой Z более 100 припаркованных во дворах машин

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Воронеже неизвестные исписали буквой Z более 100 машин, припаркованных во дворах. Снимки поврежденных авто опубликовали в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж».

По сведениям издания, надписи появились на машинах в российском городе минувшей ночью. Литеру Z на автомобили горожан нанесли красной краской.

Сотрудники правоохранительных органов пока никак не комментировали произошедшее.

Z называют символом специальной операции на Украине. Минобороны в марте объясняло, что данная буква на российской технике несет значение «За победу».

Ранее житель Ставрополя избил ногами написавшего Z на соседском заборе пенсионера. Пострадавший пожилой россиянин хотел предупредить о своем намерении и звонил в домофон. Когда пенсионер стал рисовать символ, неожиданно вышел сосед и набросился на него с кулаками.

Он повалил пожилого мужчину на землю, сорвал с него шапку и ею вытер букву Z. Пострадавший россиянин рассказал, что неадекватный сосед также атаковал и его жену.

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Анна Щербакова
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