Художники из России и Монголии съехались на пленэр на Байкале

Художники из России и Монголии приняли участие в пленэре на берегу Байкала

Художники из российских регионов, а также из Монголии съехались на пленэр, который проходит на берегу Баргузинского залива Байкала в Бурятии. Об этом сообщают «Вести Бурятия».

Как уточняется, в этом году мероприятие проходит уже в шестой раз. В нем принимают участие живописцы, входящие в Союзы художников двух стран, в том числе заслуженный художник Монголии Цэгмит Пунцаг, работы которого выставляются во многих галереях мира.

По словам директора гостевого-туристического комплекса «Баргуджин Токум», который выступает главной площадкой мероприятия, Баира Будаева, каждый из художников дарит написанные в ходе пленэра картины комплексу. «В результате этих семи, шести лет у нас родилась такая приличная коллекция "Боргуджин Токум"», — пояснил он.

Как отмечают «Вести Бурятия», изначально пленэр задумывался как региональное мероприятие, однако за годы своего существования он уже успел стать международным. Так, среди его участников были представители Германии, Китая, Франции и Нидерландов.