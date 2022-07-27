Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Художники из России и Монголии съехались на пленэр на Байкале

Художники из России и Монголии приняли участие в пленэре на берегу Байкала

Кадр: ГТРК «Бурятия»

Художники из российских регионов, а также из Монголии съехались на пленэр, который проходит на берегу Баргузинского залива Байкала в Бурятии. Об этом сообщают «Вести Бурятия».

Как уточняется, в этом году мероприятие проходит уже в шестой раз. В нем принимают участие живописцы, входящие в Союзы художников двух стран, в том числе заслуженный художник Монголии Цэгмит Пунцаг, работы которого выставляются во многих галереях мира.

По словам директора гостевого-туристического комплекса «Баргуджин Токум», который выступает главной площадкой мероприятия, Баира Будаева, каждый из художников дарит написанные в ходе пленэра картины комплексу. «В результате этих семи, шести лет у нас родилась такая приличная коллекция "Боргуджин Токум"», — пояснил он.

Как отмечают «Вести Бурятия», изначально пленэр задумывался как региональное мероприятие, однако за годы своего существования он уже успел стать международным. Так, среди его участников были представители Германии, Китая, Франции и Нидерландов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Роспотребнадзоре оценили необходимость возвращения ограничений из-за COVID-19
Съемки сериала «Ведьмак» приостановлены из-за коронавируса у Генри Кавилла
В Госдуме отреагировали на планы Бориса Джонсона стать новым генсеком НАТО
В Запорожье демонтировали памятник Пушкину
Экс-сотрудница клининговой службы раскрыла заработок домработниц в Москве
Вор забыл ключи на месте преступления и вернулся за ними
Центр по вывозу украинского зерна начал работу
Российская компания провалила поручение Путина по импортозамещению
Объявивший дефолт «Нафтогаз» попросил отсрочку по выплатам
Потери от отмены тура Little Big оценили в десятки миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.