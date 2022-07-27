Российский косметолог назвала популярные у женщин бесполезные процедуры

Косметолог Мария Моржанаева назвала ультразвуковую чистку лица бесполезной процедурой

Врач-косметолог Мария Моржанаева назвала популярные у женщин бьюти-процедуры, которые не оказывают должного эффекта. Комментарий российского медика приводит модный журнал The Voice.

В список бесполезных косметологических услуг попал ультразвуковой SMAS-лифтинг. «В основе принципа действия лежит ультразвук, который избирательно повреждает участки SMAS-слоя. В течение трех месяцев происходит регенерация и замещение старого коллагена новым, за счет чего овал лица приобретает четкость», — рассказала Моржанаева. Однако у многих пациентов отсутствует материал для строения новых клеток из-за дефицита витаминов и микроэлементов в организме, уточнила специалист. Кроме того, недостаточное потребление белковых продуктов также сказывается на эффекте от названной процедуры.

Также медик добавила в свой рейтинг ультразвуковую чистку лица и лазерную эпиляцию. По словам Моржанаевой, при наличии открытых и закрытых комедонов, а также закупоренных пор требуется комбинированная чистка, которая включает в себя аппаратную и механическую методики. Что касается лазерной эпиляции, то эффект, по мнению медика, сильно преувеличен. Рекомендованный курс в салонах красоты состоит из шести-восьми процедур. «На каждом участке кожи заложено определенное количество спящих луковиц, которые активируются не одновременно. Но нельзя гарантировать, что за один курс лазерной эпиляции получится удалить 100 процентов волос», — заявила эксперт.

Помимо прочего, Моржанаева также выделила среди процедур капельницы с глутатионом — мощным антиоксидантом, который направлен на улучшение состояния кожи. Собеседница издания пояснила, что перед данной манипуляции необходимо проверить организм пациента и сдать все анализы, чтобы определить дозу вводимого компонента. Если этого не сделать, то желаемого эффекта ждать не следует.

В заключение доктор особо отметила в своем списке безинъекционную биоревитализацию — методику, которая направлена на поверхностное увлажнение кожи посредством сывороток на основе гиалуроновой кислоты, витаминов и пептидов. Однако данная процедура не обеспечивает результат на долгое время. Если коже пациента требуется длительное увлажнение, то следует пройти курс классической биоревитализации, а именно с введением инъекций в ткани кожного покрова.

В июне дерматолог Амна Адель перечислила бесполезные средства по уходу за кожей, эффект от которых сильно преувеличен. Так, среди них оказались маски для лица из древесного угля, криотерапия, патчи для глаз, а также лед для снятия отеков и воспалений.