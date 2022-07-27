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На Украине псевдоволонтеры потратили пожертвования для ВСУ на смартфоны

«Главред»: псевдоволонтеры потратили пожертвования для ВСУ на смартфоны и автомобили

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Тернопольской области Украины псевдоволонтеры собрали два миллиона гривен (более трех миллионов рублей) пожертвований для украинских Вооруженных сил (ВСУ), однако потратили их на покупку автомобилей и смартфонов. Об этом сообщает «Главред».

В начале российской спецоперации два брата решили заняться волонтерством и организовали сбор денег в поддержку украинской армии. «На собранные в поддержку ВСУ пожертвования они приобрели для собственного использования Range Rover и Audi Q5, а также мобильные телефоны Apple IPhone 13 Pro Max, ювелирные изделия и другие материальные ценности», — отмечается в публикации.

В то же время в социальных сетях мужчины регулярно публиковали видеоотчеты, в которых якобы передавали вещи военнослужащим на территории боевых действий. В ходе обысков правоохранители изъяли у псевдоволонтеров незаконно приобретенные автомобили, смартфоны, более 200 тысяч гривен, 37 тысяч долларов США, более 2000 фунтов стерлингов и почти 7000 евро.

Тернопольская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт, злоумышленников обвиняют в использовании благотворительных пожертвований для личного обогащения во время военного положения.

Ранее сообщалось, что украинские чиновники незаконно продают оружие, получаемое Киевом от западных стран.

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Варвара Кошечкина
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