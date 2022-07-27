Назван возможный срок проведения референдума в ДНР

Глава ОП ДНР допустил, что референдум о вхождении в Россию состоится в середине сентября

Референдум о вхождении ДНР в состав России, возможно, состоится в середине сентября. Такие сроки проведения в разговоре с ТАСС назвал глава Общественной палаты (ОП) республики Александр Кофман.

«По заявлениям наших военачальников, полностью территория ДНР будет освобождена от украинской армии к концу августа», — сообщил Кофман, уточнив, что сразу после этого начнется подготовка к голосованию.

Он отметил, что вскоре на территории республики появится штаб организации референдума по аналогии с ЛНР. Голосование в Луганске и Донецке состоится в один день.

«Но [первостепенен] вопрос освобождения территорий», — подчеркнул глава палаты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассчитывает вернуть утраченные в ходе боевых действий территории в течение ближайших трех-шести недель. Он уточнил, что эти сроки будут иметь решающее значение для исхода противостояния.