США выделили полмиллиарда долларов на поддержку Украины

Минфин: США выделили ЕБРР 500 миллионов долларов на поддержку Украины

Министерство финансов США заявило, что страна выделит 500 миллионов долларов Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) на поддержку Украины и стран, затронутых конфликтом. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации ведомства, средства пойдут на нужды энергетической и продовольственной безопасности, транспортной инфраструктуры, а также помощь наиболее уязвимым слоям населения, в том числе беженцам.

Уточняется, что средства направят из подтвержденного Конгрессом 40-миллиардного пакета помощи Украине.

Ранее стало известно, что США направят Украине снаряды для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS дальностью 80 километров. По словам шефа американского оборонного ведомства Ллойда Остина, управляемые реактивные снаряды передадут Киеву вместе с четырьмя РСЗО. Он отметил, что Вашингтон пока не склонен к поставкам боеприпасов, имеющих большую дальность.