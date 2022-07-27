Рейтинг канцлера ФРГ Шольца вновь упал

Bild: рейтинг действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца продолжает падать

Рейтинги действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца продолжают падать на фоне энергетического кризиса в Германии, самым популярным политиком страны теперь является министр экономики Роберт Хабек, второе место заняла глава МИД страны Анналена Бербок. О результатах опроса сообщает газета Bild.

Согласно опросу, который проводился с 23 по 25 июля, рейтинг Шольца вновь упал — канцлер сместился с 4 на 6 место в списке самых популярных политиков Германии. На период его отпуска вице-канцлер Роберт Хабек временно исполняет обязанности главы страны и возглавляет заседания кабинета министров.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» кандидат политических наук Александр Коньков оценил вероятность скорой отставки Шольца с поста канцлера ФРГ. «Конкретных оснований для отставки Шольца не существует, но они могут появиться в любой момент, поскольку существует достаточно большое количество предпосылок к тому, что лидерство Шольца будут ставить под вопрос и его коллеги, и его партнеры, и его противники», — заявил ученый.