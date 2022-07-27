Зеленский предложил Раде назначить генпрокурором депутата «Слуги народа»

Президент Украины Зеленский предложил Раде назначить генпрокурором депутата Костина

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить генеральным прокурором страны депутата от партии «Слуга народа», главу правового комитета Андрея Костина. Соответствующее постановление главы государства появилось на сайте парламента.

Проект постановления уже передан на рассмотрение руководства Рады и комитету. Текста документа на сайте пока нет.

Ранее о возможном назначении главы правового комитета Верховной Рады Андрея Костина на должность генпрокурора сообщил другой депутат парламента Ярослав Железняк. По его словам, это подчеркнет «преемственность традиций» — бывший генпрокурор Ирина Венедиктова занимала аналогичный пост.

18 июля стало известно, что Зеленский уволил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Решение, по его словам, было принято из-за многочисленных фактов госизмены со стороны сотрудников ведомств.