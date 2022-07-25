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В Верховной Раде раскрыли имя нового генерального прокурора

Депутат Рады Железняк заявил, что новым генпрокурором Украины может стать Андрей Костин

Фото: РИА Новости

Новым генеральным прокурором Украины после Ирины Венедиктовой может стать глава правового комитета Верховной Рады Андрей Костин. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на украинского депутата от фракции «Слуга народа» Ярослава Железняка.

18 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Глава государства объяснил, что такое решение было принято из-за многочисленных фактов госизмены со стороны сотрудников ведомств.

Как указал парламентарий, раскрывая имя нового генпрокурора, назначение главы правового комитета на эту должность подчеркнет «преемственность традиций» на Украине. Он объяснил, что Венедиктова также занимала этот пост в Раде, а потому соответствующая ротация может стать устоявшейся практикой.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что указ о назначении нового генерального прокурора Украины может быть подписан в течение ближайших 10 дней. Его первой задачей станет выбор руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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Алевтина Запольская
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