Украинскую певицу Яну Соломко раскритиковали за жизнь в Москве

Известную украинскую певицу Яну Соломко раскритиковали за концертную деятельность в Москве

32-летнюю известную украинскую певицу Яну Соломко, выступающую под псевдонимом Soyana, раскритиковали за концертную деятельность в Москве. Об этом сообщает Starhit.

Исполнительница и бывшая участница украинского реалити-шоу «Холостяк», по некоторым данным, сейчас проживает в столице России, а также активно анонсирует свою концертную деятельность в этом городе.

Помимо этого, Соломко с начала спецоперации на Украине никак не комментировала политическую ситуацию в мире, чем вызвала критику соотечественников в сети.

Артистку сравнили с другой исполнительницей Ани Лорак, которая перестала вести социальные сети с февраля этого года, однако продолжила выступать на частных корпоративах (звезда была замечена на мероприятии в Армении), а также выходить в свет. Обе певицы попали в список неугодных артистов, родившихся на Украине.

Ранее народную артистку СССР и эстрадную певицу Софию Ротару подвергли критике из-за молчания по поводу спецоперации на Украине. По мнению некоторых публичных людей страны, артистка могла бы обратиться к президенту России Владимиру Путину или к российским артистам, поддерживающим спецоперацию, многие из которых являются ее друзьями.