ФАН: Софию Ротару подвергли критике из-за молчания по поводу спецоперации на Украине

Народную артистку СССР и эстрадную певицу Софию Ротару подвергли критике из-за молчания по поводу спецоперации на Украине. Об этом сообщает ФАН.

Украинская телеведущая Наталья Мосейчук, продюсер Михаил Ясинский и фронтмен рок-группы Kozak System Иван Леньо на YouTube-канале ведущей возмутились бездействием исполнительницы. По мнению Мосейчук, Ротару могла бы обратиться к президенту России Владимиру Путину или к российским артистам, поддерживающим спецоперацию, многие из которых являются ее друзьями.

Леньо добавил, что поклонники украинских артистов, отказывающихся от публичных высказываний по поводу ситуации в своей стране, должны перестать посещать их выступления.

«Дорогие фанаты Софии Ротару или других артистов, которые обманывали, что любят Украину, пели вам нечестные песни, а сейчас не проявили себя как граждане Украины. Знайте, что ваши кумиры — плохие граждане Украины, не ходите больше на их концерты», — обратился к зрителям солист рок-группы Kozak System.

Ранее стало известно, что в Общественной палате России предложили создать официальный список запрещенных артистов.