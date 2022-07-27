Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Популярный комик назвал особенность КВН

Стендап-комик Стас Старовойтов заявил, что КВН закрыт и стабилен

Кадр: sergeymeza / YouTube

Популярный российский стендап-комик, участник шоу Stand Up на ТНТ Стас Старовойтов высказался о КВН. В разговоре с комиком и актером Сергеем Мезенцевым для подкаста «Сережа и микрофон» он назвал особенность известного проекта.

Во время беседы Мезенцев заявил, что КВН является стабильным проектом. «Там (в КВН — прим. «Ленты.ру») своя лексика, свои шутки, своя библия, свой бог, все свое. Он более-менее стабилен», — выразил мнение актер.

Старовойтов согласился с собеседником и продолжил его аналогию. «[КВН] как и СССР. СССР был стабилен? Был. Потому что он был закрыт», — добавил стендап-комик.

Ранее популярная телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в ресстр физлиц-иноагентов) раскрыла свое отношение к руководителю КВН Александру Маслякову. Она заявила, что он создал империю, которая в итоге лопнула. Лазарева добавила, что несмотря ни на что будет любить Маслякова.

В свою очередь дрессировщик и гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный заявил, что считает Александра Маслякова главным цензором КВН. По его мнению, именно благодаря этому проект существует много лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
«Газпром» заявил о невыполнении ремонта оборудования для «Северного потока»
Женщина захотела избавиться от фобии запястий и обратилась к гипнозу
В Латвии предсказали выборочное отопление в больницах зимой
В материнских платах нашли скрытую угрозу
Кейт Уинслет сыграет главную роль в новом сериале от HBO
Интерес западных СМИ к Лаврову объяснили
Магомедшарипов рассказал о злобе на UFC
СКР заподозрил полицейских в бездействии по делу об убийстве 17-летней девушки
Новая прическа Бузовой вызвала споры в сети
США направили в сторону Тайваня авианосную группу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.