Популярная юмористка заявила о «лопнувшей империи КВН»

Татьяна Лазарева назвала руководителя КВН Александра Маслякова империалистом

Популярная ведущая и юмористка Татьяна Лазарева рассказал о своем отношении к руководителю КВН Александру Маслякову. В ролике, опубликованном на YouTube-канале «И грянул Грэм», она назвала его империалистом, а также заявила, что империя, которую он создал, лопнула.

Лазарева отметила, что давно знакома с Масляковым. Артистка добавила, что знала его в разных ситуациях. По словам ведущей, они с руководителем КВН ругались, мирились и «прожили достаточно плотную жизнь вместе».

«Он [Масляков] же тоже империалист. Он придумал империю. Вот она росла, росла, росла, а потом стала рваться и лопаться. И лопнула в итоге», — поделилась мнением телеведущая.

Она добавила, что будет любить Маслякова, несмотря ни на что. «Это какое-то другое чувство. Понимаете, каждый все-таки, хоть это, может, и тоже ужасно звучит, но каждый имеет право на свое мнение», — заключила Лазарева.

Ранее ведущая рассказала о том, что не планирует продавать квартиру в Москве после переезда в Испанию. Лазарева добавила, что не желает проводить всю жизнь за границей и со временем хочет вернуться на родину.

В феврале Масляков сообщил, что из-за коронавируса пропустит нескольких первых игр нового сезона КВН. После этого по одной игре 1/8 финала провели актер Дмитрий Нагиев, юморист Вадим Галыгин, шоумены Дмитрий Хрусталев и Валдис Пельш. Ведущей одной из них стал Масляков. Позже он оценил перспективы возращения в игру и заявил: «Я себе нашел местечко среди жюри. Глядишь, перемещусь и в зрительный зал». Масляков добавил, что говорить о том, когда новые выпуски КВН покажут в эфире Первого канала, пока рано.