МИД России отказался от идеи создать трибунал по Украине под эгидой ООН

МИД России назвал идею создания трибунала по Украине под эгидой ООН невозможной

Россия отказывается от идеи создания трибунала по Украине под эгидой ООН, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. Цитату приводит ТАСС.

Он также прокомментировал инициативу председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о создании международного трибунала по Украине с партнерами по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС, назвав ее «своевременной». При этом Нечаев считает неправильным привлекать к инициативе ООН.

«К сожалению, часть международного сообщества уже настолько дискредитировала себя открытым спонсорством украинского национализма и следованием указаниям Вашингтона, что создание такого трибунала под эгидой ООН стало практически невозможным», — пояснил он.

По словам Бастрыкина, в отношении представителей военного и политического руководства Украины расследуется более 1300 дел. Он подчеркнул, что предварительные следственные действия уже выявили причастность к военным преступлениям более 220 лиц.