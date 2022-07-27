МИД России отказался от идеи создать трибунал по Украине под эгидой ООН
Россия отказывается от идеи создания трибунала по Украине под эгидой ООН, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. Цитату приводит ТАСС.
Он также прокомментировал инициативу председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о создании международного трибунала по Украине с партнерами по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС, назвав ее «своевременной». При этом Нечаев считает неправильным привлекать к инициативе ООН.
«К сожалению, часть международного сообщества уже настолько дискредитировала себя открытым спонсорством украинского национализма и следованием указаниям Вашингтона, что создание такого трибунала под эгидой ООН стало практически невозможным», — пояснил он.
По словам Бастрыкина, в отношении представителей военного и политического руководства Украины расследуется более 1300 дел. Он подчеркнул, что предварительные следственные действия уже выявили причастность к военным преступлениям более 220 лиц.