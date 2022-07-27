СКР заподозрил полицейских в бездействии по делу об убийстве 17-летней девушки

СК заподозрил полицию в бездействии по делу об убийстве 17-летней девушки в Новосибирске

В Новосибирске следователи заподозрили полицейских в бездействии по делу об убийстве 17-летней девушки. Об этом в среду, 27 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, сотрудники СКР нашли в СМИ информацию о том, что накануне трагедии родственники погибшей неоднократно обращались в полицию из-за угроз со стороны 27-летнего фигуранта, однако правоохранители никак не отреагировали на эти жалобы.

Ранее сообщалось, что погибшая школьница познакомилась с будущим убийцей в 2017 году — тогда молодой человек снял квартиру у бабушки потерпевшей. Родители девушки знали об этих отношениях и не были против. Более того, мать помогла устроиться возлюбленному дочери в один из городских супермаркетов. Однако вскоре он начал регулярно избивать школьницу, а в 2019 году фигурант выследил ее на улице и потребовал вернуть телефон и вейп. Когда девушка отказалась, мужчина ударил ее ножом в грудь и шею, после чего кинул в сугроб. Тогда потерпевшую удалось спасти — прохожий, который стал свидетелем нападения, вызвал полицию и скорую.

В 2020 году мужчину приговорили к году колонии-поселения и отпустили на свободу прямо в зале суда, засчитав время, проведенное в СИЗО. 27 июля он вновь напал на свою бывшую девушку в Советском районе Новосибирска, нанес ей как минимум десять ударов ножом и сбежал.

После убийства молодого человека задержали. Сейчас с ним работают следователи.