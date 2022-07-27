Итальянский банк собрался нарушить запрет Минфина России

UniCredit собрался продать российскую «дочку»

Группа UniCredit продолжает искать варианты для продажи российской «дочки», пишет Reuters со ссылкой на слова главы банка Андреа Орчела.

Орчела пояснил, что запрет, который Минфин России ввел в середине июля, не повлияет и не нарушит процесс. Он напомнил, что Центробанк пообещал рассматривать все сделки и собирается принимать решение по каждой индивидуально. Глава итальянского банка также раскритиковал конкурента — Societe Generale, который продал российские активы по символической цене.

UniCredit продолжает изучать варианты «честных» сделок с покупателями из дружественных России стран. В отчетности за второй квартал банк отчитался о чистой прибыли в размере 1,5 миллиарда евро без учета российских активов (рост на 66 процентов в годовом выражении). Российская «дочка» тоже зафиксировала прибыль по итогам квартала — 336 миллионов евро.

В июле появилась информация, что UniCredit планирует уйти с российского рынка с возможностью обратного выкупа активов в случае, если геополитическая обстановка наладится.

В Минфине России заявили, что иностранные банки не смогут выйти из активов в России, пока «дочки» российских кредитных организаций за рубежом не способны нормально функционировать. Ведомство также может поддержать идею о передаче российским госбанкам права управлять «дочками» иностранных банков в стране.