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Итальянский банк собрался нарушить запрет Минфина России

UniCredit собрался продать российскую «дочку»

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Группа UniCredit продолжает искать варианты для продажи российской «дочки», пишет Reuters со ссылкой на слова главы банка Андреа Орчела.

Орчела пояснил, что запрет, который Минфин России ввел в середине июля, не повлияет и не нарушит процесс. Он напомнил, что Центробанк пообещал рассматривать все сделки и собирается принимать решение по каждой индивидуально. Глава итальянского банка также раскритиковал конкурента — Societe Generale, который продал российские активы по символической цене.

UniCredit продолжает изучать варианты «честных» сделок с покупателями из дружественных России стран. В отчетности за второй квартал банк отчитался о чистой прибыли в размере 1,5 миллиарда евро без учета российских активов (рост на 66 процентов в годовом выражении). Российская «дочка» тоже зафиксировала прибыль по итогам квартала — 336 миллионов евро.

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В июле появилась информация, что UniCredit планирует уйти с российского рынка с возможностью обратного выкупа активов в случае, если геополитическая обстановка наладится.

В Минфине России заявили, что иностранные банки не смогут выйти из активов в России, пока «дочки» российских кредитных организаций за рубежом не способны нормально функционировать. Ведомство также может поддержать идею о передаче российским госбанкам права управлять «дочками» иностранных банков в стране.

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Платон Щукин
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