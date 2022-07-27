Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали о боях за Углегорскую ТЭС в Светлодарске

В «Вагнере» рассказали о боях за Углегорскую ТЭС и показали бывшие украинские укрепления

Бойцы российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в разговоре с военным корреспондентом Александром Коцем рассказали о том, как брали Углегорскую теплоэлектростанцию (ТЭС) в городе Светлодарске Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий материал появился в Telegram-канале журналиста.

Военнослужащие показали бывшие украинские укрепления и рассказали об их устройстве. «Вот там, по посадке, у них была задействована зона окопов, наблюдательные пункты (НП) друг от друга метрах в 200, очень плотно тут сидели. Численность на каждом НП — от пяти до десяти стрелков», — объясняли бойцы.

Отмечается, что дорога, ведущая к ТЭС, усыпана кучками земли в шахматном порядке, поэтому быстро пройти по такой «змейке» не представляется возможным, тем более под перекрестным огнем.

Углегорская теплоэлектростанция была взята под контроль союзных войск 26 июля. Помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев рассказал, что российские добровольческие отряды заняли всю территорию ТЭС. Он отметил, что с 22 мая станцию «удерживали подразделения Вооруженных сил Украины, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения».

О взятии Светлодарска сообщалось 24 мая. В 2014 году город ненадолго перешел под контроль ополчения ДНР, однако вскоре был занят украинской армией.