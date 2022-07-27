Минобороны заявило об уничтоживших до 200 солдат ВСУ ударах ВКС

Генерал Конашенков заявил об уничтоживших до 200 солдат ударах по пунктам дислокации ВСУ

Воздушно-космическими силами (ВКС) России были нанесены удары по пунктам дислокации солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Николаева. В результате были уничтожены до 200 военнослужащих. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По сообщению представителя военного ведомства, удар был нанесен по территории бывшего завода «Николаевстройтранс», где располагались 28-я механизированная и 79-я десантно-штурмовая бригады ВСУ.

Ударами были также уничтожены более двадцати единиц военной техники.

Ранее Минобороны заявило об ударе по базе иностранного легиона ВСУ.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Президент страны Владимир Путин заявлял, что цели спецоперации — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России — не поменялись, но тактика достижения задач может быть разной.