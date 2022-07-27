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Кейт Уинслет сыграет главную роль в новом сериале от HBO

Кейт Уинслет сыграет главную роль в новом сериале «Дворец» от HBO

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британская актриса Кейт Уинслет сыграет в мини-сериале «Дворец» от HBO. Об этом сообщает Variety.

Уинслет исполнит в проекте главную роль, а также выступит в качестве исполнительного продюсера сериала. Дата премьеры сериала пока неизвестна.

Новое шоу расскажет историю, разворачивающуюся в стенах дворца во время свержения авторитарного режима. События будут происходить в течение одного года.

Автором проекта и шоураннером стал Уилл Трейси («Наследники»), исполнительными продюсерами вместе с Уинслет выступили Стивен Фрирз и Фрэнк Рич. Сценарий к сериалу напишут Сет Рейсс, Джули Вайнер, Джен Спира, Гэри Штейнгарт и Сара ДеЛапп.

Обладательница «Оскара» также снимется в мини-сериале «Доверие» (The Trust). Согласно сюжету, богатый финансист требует переписать созданные о нем мемуары. Его жена с ужасом понимает, что он собирается изменить и ее историю тоже.

Ранее стало известно о возвращении «Дневника Бриджит Джонс» с участием Рене Зеллвегер.

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Дениза Мацаева
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