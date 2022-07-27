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Метеоролог оценил вероятность прихода аномальной жары из Европы в Россию

Метеоролог Александр Шувалов заявил, что аномальная жара из Европы не придет в Россию

Фото: Imago / Olaf Schuelke / Global Look Press

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов оценил вероятность прихода аномальной жары из Европы в Россию. Его слова передает РИА Новости.

Метеоролог заявил, что аномально жаркая погода, которая наблюдается в Европе, не придет в Россию. «Она выклинилась на юго-восток Европы, на Балканы — Турция, Греция. И потом эти процессы уже закончились. Их возможное повторение будет новым процессом, который мы пока не ожидаем», — пояснил он.

По словам Шувалова, на данный момент синоптики ждут в России не жары, а «свежий атлантический бриз». Надвигающийся циклон понизит температуру воздуха в европейской части страны.

Ранее климатолог Михаил Юлкин спрогнозировал 40-градусную жару в Москве в будущие летние периоды. При этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал, что в ближайшее время вероятность прихода в Москву 40-градусной жары нулевая.

Аномально знойная погода наблюдается летом 2022 года в разных городах Европы. 19 июля метеорологическая служба Великобритании зафиксировала новый температурный рекорд. Воздух в поселке Чарлвуд графства Суррей прогрелся до 39,1 градуса Цельсия.

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Марина Совина
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