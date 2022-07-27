Россиянин ударил гражданскую жену ножом в живот и погиб после падения из окна

Под Петербургом 30-летний мужчина ранил гражданскую жену ножом, выпал из окна и погиб

Под Петербургом 30-летний мужчина ударил ножом в живот 40-летнюю гражданскую жену, а после выпал из окна и погиб. Об этом в среду, 27 июля, сообщает издание 47channel со ссылкой на источник.

Отмечается, что происшествие случилось в ночь на 26 июля в поселке Сиверский в Гатчинском районе. Сожители вместе распивали алкоголь. Во время застолья они поссорились, после чего мужчина схватил нож и напал на россиянку. Когда раненая женщина побежала к соседям, чтобы вызвать скорую, ее сожитель закрылся в квартире, расположенной на четвертом этаже. Позже он выпал из окна и скончался от полученных травм.

Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной стенки. Сейчас она находится в реанимации.

5 июля сообщалось, что под Волгоградом ревнивый муж застал супругу с любовником и ударил его ножом в область печени.