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Белый дом назвал предположения о заражении Байдена саудитами смехотворными

Белый дом назвал смехотворными предположения о заражении президента США Байдена саудитами
Джо Байден

Джо Байден. Yuri Gripas / Imago / Global Look Press

Белый дом назвал предположение о том, что власти Саудовской Аравии могли быть причастны к заражению президента США Джо Байдена коронавирусом в Джидде, смехотворным, сообщает ТАСС.

«Не знаю, откуда взялась эта идея. Не знаю, что вынудило вас сформулировать вопрос таким образом. Однако идея, заключающаяся в том, что другое государство намеренно попыталось бы заразить президента США вирусом, является просто смехотворной, просто совершенно смехотворной», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов 27 июля.

«Это [подозрение] ничем не подкреплено. И к этому следует относиться как к смехотворной идее, чем это и является», — добавил Кирби.

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21 июля пресс-служба Белого дома объявила, что Джо Байден заболел коронавирусом. Осложнений не было, заболевание протекало в легкой форме. Об этом рассказал лечащий врач Кевин О'Коннор. Байден продолжит работать в дистанционном режиме в Белом доме до тех пор, пока его тесты на COVID-19 не станут отрицательными.

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Юлия Мискевич
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