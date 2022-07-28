В Европе заявили о потере Украиной «лучшего друга»

Politico: Украина лишилась лучшего друга в лице премьер-министра Британии Джонсона

Украина потеряла «лучшего друга» в лице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что уход политика в отставку вызывает опасения у его союзников в Киеве. Украинские власти считают, что Лондон может не сохранить «тесные узы дружбы с Украиной».

По словам одного из политических союзников Джонсона, уход премьера с поста грозит Украине «реальными рисками». При этом «многие в старой Европе очень радуются этому», отметил он.

Издание также опубликовало заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что Джонсона никто не сможет заменить. Глава МИД подчеркнул «химию» между президентом Украины Владимиром Зеленским и Джонсоном, отметив, что с другим лидером такое вряд ли будет возможно.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон может стать новым генеральным секретарем НАТО. Кандидатуру политика одобрили члены комитета Консервативной партии по обороне Ричард Дракс и Марк Франсуа, а также экс-министр по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза (ЕС) Дэвид Джонс.

7 июля Джонсон объявил о решении покинуть пост премьер-министра Британии. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства.