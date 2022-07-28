Жена Виктора Бута заявила об информационных спекуляциях вокруг его обмена

Алла Бут призналась, что ее семья устала от спекуляций вокруг возможного обмена ее мужа

Жена находящегося в американской тюрьме российского бизнесмена Виктора Бута Алла призналась, что ее семья устала от спекуляций вокруг возможного обмена ее мужа. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

«Раз в США были сделаны заявления, то остаётся надеяться, что стороны найдут какой-то компромисс в решении этого вопроса», — рассказала женщина. Она также пояснила, что с ней никто не связывался по теме обмена.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России пока нет договоренностей с США по поводу обмена Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Пресс-секретарь президента России отметил, что при обсуждении подобных тем информационные вбросы не появляются.

28 июля телеканал CNN со ссылками на источники передал, что администрация США предложила России обменять Бута на Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Эту идею поддержал президент США Джо Байден. Отмечается, что соответствующее предложение российской стороне было направлено еще в июне.

Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, в апреле 2012-го суд приговорил его к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC).