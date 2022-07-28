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Выявлен вред фастфуда для беременных и их детей

Acta Physiologica: фастфуд вредит грудному молоку и здоровью новорожденных

Фото: Unsplash

Даже кратковременное употребление продуктов с высоким содержанием сахара и жира, таких как гамбургеры, картофель фри и газированные напитки, непосредственно перед беременностью может негативно повлиять на грудное молоко матери и повредить здоровью новорожденного ребенка. К такому выводу пришли ученые Кембриджского и Чилийского университета, которые опубликовали результаты научной работы с использованием лабораторных мышей в журнале Acta Physiologica.

В ходе исследования ученые сажали мышей на высокоуглеводную диету с большим содержанием жира, имитирующую употребление фастфуда, за три недели до беременности. Для оценки ожирения грызунам проводили сканирование методом ядерно-магнитного резонанса. Также оценивали степень толерантности к глюкозе и инсулину, а также изменения в структуре внутренних органов и плаценте беременных самок и уровень питательных веществ в тканях.

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Диета не изменяла показатели фертильности и толератности к глюкозе или инсулину. У самок наблюдалось повышенное ожирение до беременности, однако на поздних сроках у них усиливалось расщепление жиров. Анализы выявили повышенное содержание сахара и инсулина в крови, а в печени наблюдалось избыточное накопление жиров. У мышей изменялась морфология островков поджелудочной железы, где находятся вырабатывающие инсулин клетки, и происходили нарушения в развитии плаценты.

Несмотря на то, что у плодов наблюдалась гипергликемия и гиперинсулинемия, изменений в развитии эмбриона не наблюдалось. Самым серьезным последствием стал высокий уровень гибели потомства из-за аберрантного развития молочной железы и изменения в белковом составе молока.

Известно, что западная диета с высоким содержанием жира и сахара способствует пандемии повышенного индекса массы тела и ожирения не только в развитых странах, но и в развивающихся странах, включая Чили. В результате чуть более половины женщин (52,7 процента) во многих группах населения во всем мире имеют избыточный вес или страдают ожирением во время зачатия

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Александр Еникеев
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