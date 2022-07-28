Минобороны заявило об уничтожении ВКС 130 бойцов ВСУ под Херсоном

Генерал-лейтенант Конашенков заявил об уничтожении ВКС России 130 бойцов ВСУ под Херсоном

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили под Херсоном до 130 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во время брифинга сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, живая сила ВСУ располагалась в районе населенного пункта Тополиное. В результате удара боеспособность утратил батальон 60-й пехотной бригады ВСУ.

Кроме того, ВКС России уничтожили пусковую установку зенитно-ракетной системы С-300 ВСУ.

Всего, по уточненным данным Минобороны от 28 июля, с начала спецоперации российские военные уничтожили 764 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3207 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4515 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.

