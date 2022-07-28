Минобороны заявило об уничтожении пусковой установки С-300 ВСУ с воздуха

Генерал Конашенков заявил об уничтожении ВКС России пусковой установки С-300 ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили пусковую установку зенитно-ракетной системы С-300 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По сообщению представителя военного ведомства, установка была уничтожена истребителем Су-35с.

Конашенков уточнил, что зенитно-ракетная система была размещена ВСУ в районе Краматорска Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее Минобороны заявило об уничтоживших до 200 солдат ВСУ ударах ВКС

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Президент страны Владимир Путин заявлял, что цели спецоперации — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России — не поменялись, но тактика достижения задач может быть разной.