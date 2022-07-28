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H&M продаст бизнес в России

«Ъ»: заявивший об уходе из России бренд H&M пытается найти владельца для местных активов

Фото: Mike Segar / Reuters

Заявивший об уходе из России бренд H&M пытается найти нового владельца для местных активов. О том, что компания продает свой бизнес в России, стало известно изданию «Коммерсантъ».

Отмечается, что потенциальным покупателям предлагаются права аренды на около 170 магазинов, распределительный центр площадью 57,7 тысячи квадратных метров и товарные запасы общей стоимостью 210 миллионов долларов.

По словам управляющего директора Peregrine Capital Дмитрия Габышева, если речь идет о продаже всей российской структуры H&M, то ее новому владельцу придется разбираться и с исками, которые активно подают к сети владельцы помещений. Он также уверен, что отказ сети магазинов от поставок своей продукции в Россию делает продажу одному интересанту практически невозможной задачей.

Ранее генеральный директор госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО) обвинил шведский бренд H&M в возможном обмане покупателей. Государственный деятель Денис Буцаев считает, что большинство экологических инициатив ретейлера на самом деле лишь маркетинговые акции, призванные повысить лояльность покупателей. «Мы не слышали и не видели ни одного законченного процесса по переработке текстильной продукции, которую собирал H&M», — заявил он.

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Марина Совина
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