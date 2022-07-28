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Российские «Калибры» поразили украинскую воинскую часть под Киевом

В результате удара российских «Калибров» разрушено здание воинской части под Киевом

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по воинской части в Киевской области, рассказал журналистам заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Громов. Его словам приводит телеканал 5.ua.

Отмечается, что воинская часть располагалась в населенном пункте Лютеж. Военнослужащие России выпустили шесть крылатых ракет «Калибр», в результате было разрушено одно здание, еще два повреждены.

«Кроме того, одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером», — рассказал Громов, добавив, что удар был нанесен с акватории Черного моря из района мыса Фиолент.

Ранее Воздушно-космические силы России уничтожили под Херсоном до 130 солдат Вооруженных сил Украины. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, живая сила ВСУ располагалась в районе населенного пункта Тополиное. В результате удара боеспособность утратил батальон 60-й пехотной бригады ВСУ.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 21 июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ВСУ необходимо отодвинуть не только от Донецка, но и подальше.

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Варвара Кошечкина
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