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Джек Ма решил отказаться от скандальной компании

Основатель Alibaba Джек Ма решил передать контроль над Ant Group ее руководству

Фото: Charles Platiau / Reuters

Основатель интернет-гиганта Alibaba Group, китайский миллиардер Джек Ма решил отказаться от контроля над скандальной финтех-компанией Ant Group, из-за которой в прошлом году у него начались проблемы с властями Китая, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, Ма собирается передать часть голосующих акций Ant Group нынешнему руководству компании и ее гендиректору Эрику Цзину. Таким образом, доля самого Ма опустится ниже 50 процентов.

Сейчас Ма принадлежат 50,52 процента акций Ant Group, при этом бизнесмен не занимает руководящих постов в компании.

Отмечается, что Ма прорабатывал возможность передачи контроля над Ant Group в течение нескольких последних лет, однако откладывал этот шаг из-за желания вывести компанию на биржу через IPO. В конце 2020 года китайские власти сорвали планы компании и потребовали от нее вернуться к изначальному платежному бизнесу, сознательно ограничив рентабельность и перейдя под строгий контроль Народного банка Китая.

Весной 2021 года Ant Group согласилась на изменение корпоративной структуры и превращение в финансовый холдинг. Ожидается, что именно в рамках этих изменений и произойдет передача контроля от Джека Ма.

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Платон Щукин
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