Лавров заявил об очереди желающих вступить в ШОС государств

Лавров заявил, что из желающих вступить в ШОС стран образовалась очередь

Из стран, которые хотят вступить Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), образовалась очередь. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает ТАСС.

По его словам, такой ажиотаж наблюдается в преддверии самаркандского саммита организации. «Повестка дня саммита в Самарканде вырисовывается очень солидной, насыщенной», — сообщил Лавров. Он также отметил, что некоторые страны хотят стать наблюдателями при ШОС или партнерами объединения.

Кроме того, Лавров объявил, что на грядущем саммите будут приняты проекты итоговых документов.

Ранее Лавров и его китайский коллега Ван И обменялись оценками ситуации на Украине в ходе переговоров, которые прошли в Ташкенте. Министры позитивно оценили текущее состояние отношений между Москвой и Пекином, которые продолжают динамично развиваться.