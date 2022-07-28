Лавров и глава МИД Китая обменялись оценками ситуации на Украине

Лавров и глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров обменялись оценками ситуации на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И обменялись оценками ситуации на Украине в ходе переговоров, которые прошли в Ташкенте. Об этом сообщается в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что разговор прошел в доверительном ключе. Министры позитивно оценили текущее состояние отношений между Москвой и Пекином, которые продолжают динамично развиваться. На встрече они уделили особое внимание ходу реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран.

«Был рассмотрен ряд актуальных проблем региональной и международной повестки дня, включая интеграционные процессы в регионе Центральной Азии и ситуацию в Афганистане», — сказано в сообщении. Лавров и Ван И также оценили деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и отметили ее ведущую роль в построении региональной архитектуры безопасности в Евразии.

Ранее сообщалось, что Лавров встретил Ван И фразой «не бойтесь, вы среди друзей». Так, китайский дипломат не решался снять медицинскую маску. Однако после фразы российского министра Ван И все же снял средство индивидуальной защиты.